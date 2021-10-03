Все реже приходят: что стало с могилой звезды «Любовь и голуби» Нины Дорошиной

Аккуратный деревянный крест, скромное фото, подзавядшие цветы и повисшая на соседней оградке пленка — так сегодня выглядит могила известной советской актрисы, звезды фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной. Увы, но спустя больше трех лет после похорон артистки, на ее могиле так и не появилось ни оградки, ни памятника.

Любимая актриса ушла из жизни 21 апреля 2018 года. Она оставила за собой десятки ролей в кино, став легендой советского кинематографа. В последние годы артистка все чаще жаловалась на проблемы со здоровьем. Примерно за год до скоропостижной кончины актриса оказалась прикована к постели — у нее отказали ноги. Хотя ей помогали и родные, и друзья, и коллеги, но главную поддержку она получала от любимой подруги Галины Волчек, которая, впрочем, тоже в это время тоже тяжело болела.

Дело со здоровьем оказалось непоправимым, когда у Дорошиной обнаружились проблемы и с сердцем. Тут медики оказались бессильны. Прощались с артисткой в ее родном театре «Современник», служению в котором она была предана всю жизнь. Похоронили ее на Пятницком кладбище.

По информации 5-tv.ru, местом захоронения артистки часто интересуются поклонники ее творчества и просто неравнодушные люди. Как рассказал охранник, за могилой ухаживает племянница женщины по имени Олеся. По его словам, она одна осталась у актрисы — больше некому. Он предположил, что рядом где-то должны быть похоронены родители Дорошиной, но где именно, неизвестно.

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Планы поставить большой и красивый памятник закончились исключительно разговорами. Вокруг могилы почти нет свободного места, поэтому осуществить задуманное практически невозможно. При этом памятник хотели украсить голубями, как в самом известном фильме, в котором снялась актриса. Но ничего воплотить не удалось. Предполагается, что памятник могут поставить к концу года, но пока на это у семьи нет денег.

Раньше могилу часто посещали известные актеры, коллеги по картине «Любовь и голуби», да и в целом поклонники. Но сегодня ходят все реже.

Трагическая любовь настигла актрису не только на экране, но и в жизни. Дорошину связывал долгий и бурный роман со знаменитым актером и режиссером Олегом Ефремовым, но он так на возлюбленной и не женился. Судьба-злодейка сводила и разводила влюбленных. Дорошина вышла замуж за Олега Даля, но ходили слухи, что их брак развалился именно из-за чувств Дорошиной к Ефремову. Как рассказывала народная артистка РСФСР Вера Карпова, Дорошина могла помчаться на встречу с возлюбленным буквально по первому телефонному звонку. Но счастью влюбленных не дано было свершиться — на Нину свалилась новость о женитьбе Олег Николаевича на другой.

Как ранее писал 5-tv.ru, на ухоженной могиле Вилли Токарева так и не появился памятник.