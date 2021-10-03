Приходят и ночью: на ухоженной могиле Вилли Токарева так и не появился памятник

Могилу тихо засыпают падающие осенние листья. С деревянного лакированного креста смотрит знакомый лик короля шансона.

Два года назад не стало известного российского шансонье Вилли Токарева. Его похоронили на Калитниковском кладбище в Москве в августе 2019-го. На могиле певца и сегодня аккуратно стриженный газон. По оградке вьется плющ. Могилу тихо засыпают падающие осенние листья. С деревянного лакированного креста смотрит знакомый лик Токарева. Однако обещанного памятника здесь так и не появилось.

Напомним, что буквально на следующий день после смерти шансонье в правительстве Москвы приняли решение увековечить память любимца миллионов и установить памятник. Однако задуманное так и не было воплощено, даже спустя два года.

Тем не менее, как рассказали охранники и рабочие кладбища, про легенду шансона не забывают. Даже по ночам на могилу приходят люди, даже несмотря на то, что ее не так уж просто отыскать — она находится в самой глубине старого кладбища. Кроме того, местом захоронения звезды интересуются многие — преданные поклонники желают воздать дань уважения легенде.

5-tv.ru

О том, кто ухаживает за могилой сегодня, сказать трудно. По словам представителей администрации кладбища, могилу посещает жена, которая приводит участок в порядок. Но какая, именно раскрывать не стали. Известно, что Токарев был женат трижды, но семейное счастье сумел обрести только в браке с последней женой, которая была младше исполнителя на 42 года. Значительная разница в возрасте не помешала паре построить доверительные отношения и родить двоих детей — сына Милена и дочь Эвелину. На косые взгляды окружающих Вилли старался не обращать внимания, отмечая, что его внутренний возраст совсем далек от реального — лет на 30-40.

Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Артист долгое время боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Известие о смерти шансонье потрясло не только миллионы поклонников его творчества по всему миру, но и звезд эстрады, со многими он успел поработать при жизни. Но знаменитости на место захоронение товарища и коллеги заглядывают нечасто.

Мировую известность Вилли Токарев обрел в 80-х годах, после того, как эмигрировал из Советского Союза в Штаты. Но прежде музыканту приходилось непросто: чтобы прокормиться, он работал и почтальоном, и таксистом. В Россию Токарев вернулся спустя 20 лет. Наибольшую известность ему принесли песни «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

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