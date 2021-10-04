Стали известны личности пассажиров рухнувшего в Подмосковье вертолета

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 157

Винтокрылая машина, на борту которой находились три человека, рухнула в подмосковном Лыткарино вечером 3 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: globallookpress.com / Anton Kuzyakin; 5-tv.ru

Стали известны личности двух пассажиров рухнувшего в Подмосковье вертолета Robinson R44. По информации, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, помимо пилота, который был одним из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М», погибла молодая пара.

Список погибших:

  1. Александр Шапочкин — пилот
  2. Христина К. (2000 года рождения)
  3. Семен С. (1999 года рождения)

Вертолет Robinson потерпел крушения вечером в воскресенье, 3 октября. ЧП произошло в подмосковном Лыткарино — он упал в лесополосе вблизи Тураевского шоссе. На борту винтокрылой машины находились три человека, выжить не удалось никому.

По данным 5-tv.ru, предварительной причиной крушения вертолета Московской области стал отказ двигателя. Согласно информации очевидцев, перед падением у машины затих двигатель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская. Кроме того расследование дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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