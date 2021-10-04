Подозреваемый в убийстве студенток в Гае начал притворяться сумасшедшим

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 2 649

Следователи не могут допросить ведущего себя неадекватно задержанного, которому вменяются тройное убийство и сексуальное насилие над жертвами.

Подозреваемый в убийстве студенток в Гае начал притворяться сумасшедшим

Фото: Соцсети

Тема:
Тройное убийство студенток в Оренбургской области

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев, по данным 5-tv.ru, начал вести себя неадекватно. Ранее в прессе сообщалось, что у него диагностировали «кому неясной этиологии». Но близкие к расследованию источники это опровергают.

Минувшим вечером подозреваемый лежал, уставившись в одну точку, ничего не ел и не отвечал на вопросы следователей. Так может вести себя человек в шоковом состоянии или страдающий психическим расстройством.

Сейчас мужчина находится в Орской городской больнице. Он начал говорить, но бессвязными фразами, лишенными смысла. Врачи предполагают, что у подозреваемого может быть передозировка запрещенными веществами. Сейчас медики ждут результатов анализов.

Имитирует ли признаки сумасшествия подозреваемый, чтобы смягчить грядущее наказание за тяжкие преступления, предстоит выяснить следственной группе. По мнению источника 5-tv.ru, подозреваемый притворяется. 

Также в СМИ сообщалось о том, что Лазарев сначала изнасиловал девушек, после чего убил их. Эти предположения были построены на том, что студентки были полностью раздетыми, тела лежали в постели. Кроме прочего, на трупах обнаружены следы биологических жидкостей. Однако пока правоохранители и медицинские эксперты не установили, имели ли место половые акты с проникновением. На данный момент в контексте уголовного дела помимо убийств речь идет о насильственных действиях сексуального характера.

Полиция задержала Александра Лазарева 3 октября — на третий день после преступления. Его вычислили благодаря ДНК-экспертизе. Сейчас мужчина находится на допросе у следователей, но из-за его поведения никаких результатов беседы не дают. Не сказал ни слова. 29-летний подозреваемый ранее сидел за убийство. Несмотря на стесненные условия, будучи в тюрьме женился, избранница родила ему дочь. Все втроем они жили в Гае после освобождения главы семейства.

Студентки медколледжа 17,18 и 19 лет были истерзаны и убиты 30 сентября. После сообщения о пожаре в квартире, которую снимали жертвы на Молодежной улице, прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух из них внутри и еще одной — во дворе дома со множественными ножевыми ранениями. Вероятно, пыталась убежать от нападения, но не сумела. По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления. Окровавленную одежду убитых нашли в полукилометре от места, по следам на ней и был сделан приведший к Лазареву ДНК-тест.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео погони за Александром Лазаревым.

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