Сами пригласили: подозреваемый в убийстве студенток в Гае впервые рассказал о трагедии

По версии следствия, Александр Лазарев жестоко убил и надругался над девушками 17, 18 и 19 лет. Мужчину доставили в город Гай для допроса.

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев рассказал на допросе подробности страшной трагедии. Суть беседы 5-tv.ru стала известна от источника.

Предполагаемый убийца трех девушек 17, 18 и 19 лет заявил, что не помнит момент преступления. По всей видимости, в момент его совершения он находился под воздействием наркотиков.

По словам мужчины, причин убивать у него не было. Однако иногда у него «планка падает» и он сосвершает поступки, которые позже сам себе объяснить не может.

По признанию Александра Лазарева, с молодыми девушками он познакомился случайно, в съемную квартиру они его пригласили сами.

Три студентки медколледжа были истерзаны и убиты под Оренбургом 30 сентября. После сообщения о пожаре в квартире, которую снимали жертвы на Молодежной улице, прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух из них внутри. Труп еще одной находился во дворе дома со множественными ножевыми ранениями — вероятно, девушка пыталась убежать от нападения.

По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления. Окровавленную одежду убитых нашли в полукилометре от места преступления. Из следов на ней был сделан ДНК-тест который привел правоохранителей приведший к Александру Лазареву.

Его задержали 3 октября — на третий день после преступления — в Орске, там подозреваемый пытался скрыться. Ранее он уже сидел в тюрьме — за убийство. Несмотря на стесненные условия, женился до освобождения, избранница родила ему дочь. После выхода на свободу все втроем они жили в Гае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве студенток в Гае начал притворяться сумасшедшим на допросе.