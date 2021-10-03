Фото подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в момент задержания

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 103

На след 30-летнего рецидивиста следствию удалось выйти на третий день, благодаря результатам ДНК-экспертизы.

Фото подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в момент задержания

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

Тема:
Тройное убийство студенток в Оренбургской области

В региональном главке МВД РФ официально подтвердили задержание 30-летнего Александра Лазарева, который подозревается в зверском убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото Лазарева в момент задержания. На след 30-летнего рецидивиста следствию удалось выйти на третий день, благодаря результатам ДНК-экспертизы.

Трагический инцидент произошел 30 сентября. После сообщения о пожаре прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух молодых девушек, а позднее еще одной во дворе дома на Молодежной улице — у нее нашли множественные ножевые ранения. По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления.

Все убитые оказались студентками местного медколледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. На время учебы они сняли квартиру на первом этаже.

Как сообщает Урал56.ру, Лазарев был задержан сотрудниками полиции при попытке угнать автомобиль.

 

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