Фото подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в момент задержания

В региональном главке МВД РФ официально подтвердили задержание 30-летнего Александра Лазарева, который подозревается в зверском убийстве трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото Лазарева в момент задержания. На след 30-летнего рецидивиста следствию удалось выйти на третий день, благодаря результатам ДНК-экспертизы.

Трагический инцидент произошел 30 сентября. После сообщения о пожаре прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух молодых девушек, а позднее еще одной во дворе дома на Молодежной улице — у нее нашли множественные ножевые ранения. По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления.

Все убитые оказались студентками местного медколледжа. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. На время учебы они сняли квартиру на первом этаже.

Как сообщает Урал56.ру, Лазарев был задержан сотрудниками полиции при попытке угнать автомобиль.