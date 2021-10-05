Подозреваемый в тройном убийстве в Оренбургской области признал вину

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Алиса Маркова
Срочная новость 1 030

По версии следствия, мужчина жестоко убил и надругался над девушками 17, 18 и 19 лет. Мужчину доставили в город Гай для допроса.

Подозреваемый в тройном убийстве в Оренбургской области признал вину

Фото: СК РФ

Тема:
Тройное убийство студенток в Оренбургской области

Подозреваемый в тройном убийстве в Оренбургской области признал вину. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда.

Ранее на допросе задержанный по подозрению в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев рассказал подробности страшной трагедии. Суть беседы 5-tv.ru стала известна от источника.

Сначала предполагаемый убийца трех девушек 17, 18 и 19 лет говорил, что не помнит момент преступления. По всей видимости, в момент его совершения он находился под воздействием наркотиков.

По словам мужчины, причин убивать у него не было. Однако иногда у него «планка падает» и он совершает поступки, которые позже сам себе объяснить не может. По признанию Александра Лазарева, с молодыми девушками он познакомился случайно, в съемную квартиру они его пригласили сами.

Три студентки медколледжа были истерзаны и убиты под Оренбургом 30 сентября. После сообщения о пожаре в квартире, которую снимали жертвы на Молодежной улице, прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух из них внутри. Труп еще одной находился во дворе дома со множественными ножевыми ранениями — вероятно, девушка пыталась убежать от нападения.

По версии следствия, злоумышленник пытался с помощью поджога скрыть следы преступления. Окровавленную одежду убитых нашли в полукилометре от места преступления. Из следов на ней был сделан ДНК-тест, который привел правоохранителей к Александру Лазареву.

Его задержали 3 октября — на третий день после преступления — в Орске, там подозреваемый пытался скрыться. Ранее он уже сидел в тюрьме — за убийство. Несмотря на стесненные условия, женился до освобождения, избранница родила ему дочь. После выхода на свободу все втроем они жили в Гае. 5 октября он признался в тройном зверском убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве студенток в Гае начал притворяться сумасшедшим на допросе.

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