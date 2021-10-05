Признавшийся в тройном убийстве в Гае показал СК, как расправился с жертвами

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Егор Измалкин
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СК опубликовал видео следственного эксперимента с признавшимся в тройном убийстве в Гае

Фото, видео: СК РФ

Тема:
Тройное убийство студенток в Оренбургской области

В отношении задержанного Александра Лазарева дополнительно возбуждены уголовные дела по четырем статьям.

Сотрудники СК по Оренбургской области провели следственный эксперимент с участием признавшегося в тройном убийстве Александром Лазаревым. Видео было опубликовано на официальном канале СКР в YouTube.

Правоохранители установили признаки нескольких дополнительных преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера и поджога. Также Лазарева заподозрили в угоне авто. По соответствующим статьям УК РФ возбуждены уголовные дела.

Факт изнасилования может быть установлен судебно-медицинской экспертизой. Следователи планируют ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу. Подозреваемого уже доставили в суд.

Тройное убийство в Гае

Три студентки медколледжа были убиты в городе Гай 30 сентября. После сообщения о пожаре в квартире, которую снимали девушки на Молодежной улице, прибывшие спасатели обнаружили обгоревшие тела двух из них внутри. Труп еще одной нашли во дворе со множественными ножевыми ранениями.

Подозреваемый в преступлении Александр Лазарев был задержан и признал вину. Он заявил, что познакомился с девушками случайно, и те якобы сами пригласили его в гости. Совершив убийства мужчина попытался скрыться от полиции — уехал в Орск. Перед поимкой он прятался на территории детсада. Выяснилось также, что Лазарев уже был судим, в том числе за убийство.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео погони за подозреваемым в тройном убийстве в Гае. Все видео, которые выходили на сайте, можно посмотреть по этой ссылке.

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