Поймавшая букет невесты дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

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Игорь Рязов
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Звезда сериала «Интерны» опубликовал кадры с церемонии бракосочетания наследницы на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @psykero1477

Вторая дочь звезды сериала «Интерны», известного российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия вышла замуж. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео с церемонии бракосочетания.

«Все» — лаконично подписал актер видеоролик, на котором он радостно хлопает в ладоши.

Instagram @psykero1477

Поклонники активно поздравляют Ивана Охлобыстина с радостным событием в комментариях — свадьбе дочери артист посвятил несколько постов, опубликовав еще и фотографии с церемонии.

«Какие красивые! Любви, счастья! Поздравляю от всей души!» — написала актриса Наталья Антонова.

«Красивые! Будьте счастливы!»

«Иван, Евдокия просто красавица. Я вас поздравляю, пусть доченька будет счастлива и всегда любима в браке»;

«Какие красивые! Счастья безграничного, уважения друг к другу и любви! А самое главное — здоровья душевного и физического», — добавили подписчики.

23-летняя Евдокия Охлобыстина вышла замуж за молодого актера 22-летнего начинающего актера Георгия Батариели. В мае этого года замуж вышла старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса. Примечательно, что на свадьбе букет невесты поймала Евдокия, сейчас вышедшая замуж.

Всего у Ивана Охлобыстина четыре дочери — помимо упомянутых, это 22-летняя Варвара и 19-летняя Иоанна. Также у актера есть два сына — 20-летний Василий и 15-летний Савва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 55-летний Иван Охлобыстин обзавелся инвентарем на случай зомби-апокалипсиса и показал его на фото.

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