Цифровой апокалипсис: последствия глобального сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Мир приходит в себя после самого масштабного сбоя десятилетия. 4 октября около восьми часов были не доступны главные интернет-сервисы планеты.

Мир приходит в себя после самого масштабного интернет-сбоя десятилетия. Крупнейшая соцсеть Facebook лежала практически восьми часов. А вместе с ней WhatsApp и Instagram — все, что входит в IT-империю Марка Цукерберга. В корпорации пока подробно не комментируют, что же именно произошло.

Лишь скупая информация — мы все починили, спасибо, что вы до сих пор с нами. Вот только этот сбой отразился не только на Facebook.

Пострадали миллионы людей по всему миру, и вовсе не потому, что не могли просмотреть фотографии друзей или прокомментировать чей-то пост. Корреспондент МИЦ «Известия» Егор Ильченко выяснил, что ущерб уже оценивают в десятки миллиардов долларов.

Нераспознаваемый QR-код на мониторе и гробовая тишина в телефоне. Нет уведомлений о новых сообщениях, нельзя и самому никому написать. Как будто кто-то взял да и разорвал связь со всем миром. И только восемь часов спустя появились первые радостные сообщения пользователей! Facebook, а вместе с ним WhatsApp и Instagram наконец-то начали оживать.

Кто-то все это время просидел с телефоном, обновляя приложения. И дождался. Самое удивительное, что заявление представители Facebook опубликовали у главного конкурента — в Twitter появилась заметка о восстановлении работы самых популярных соцсетей планеты.

Чего это стоило программистам? — пока не ясно. Кто-то из журналистов, ссылаясь на собственные источники, писал, что серверы перезапускали чуть ли не в ручную, каждый отдельно, а их тысячи. Была информация, что даже в офис сотрудники попали не сразу — глобальный сбой якобы отключил систему безопасности в здании, и электронные пропуска оказались заблокированы. Все это время миллионы людей по всему миру кусали локти от отчаяния.

А кто-то и подсчитывал убытки. Ведь немало тех, кого соцсети попросту кормят.

«Я должен был снять рекламную маску, у меня нет сейчас такой возможности. Соответственно, я не могу зарабатывать деньги», — говорит блогер Павел Осадчий.

Убытки подсчитывают и в самом Facebook. Лично Марк Цукерберг во время затяжного интернет форс-мажора становился беднее чуть ли не на миллиард долларов в час — рекордная потеря личного состояния. Да и сами акции крупнейшей соцсети мира подешевели сразу на пять процентов.

И все, как предполагают, из-за ошибки кого-то из сотрудников. По данным британского журналиста Брайана Кребса, ресурсные адреса сайтов удалили из так называемых глобальных таблиц маршрутизации. Именно они помогают браузерам отыскать нужные страницы. Еще дна версия — система рухнула из-за обновления программного обеспечения компании.

«Возможно, велись хакерские атаки, а именно DDoS-атака, которая привела к масштабному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp», — считает программист Сергей Вакулин.

И эта версия ужа начала подтверждаться. Неизвестная ранее группировка CBT заявила: это их хакеры взломали серверы Facebook. И в качестве доказательства выложили 600 терабайт личных данных пользователей. Не только электронные, но и реальные адреса, номера телефонов и фрагменты переписки. Впрочем, по словам экономистов, даже после такого провала существенного оттока пользователей корпорация не ощутит.

«Альтернативы этим крупным социальным сетям нет. И пользователи, несмотря на то, что потерпят определенные моральные страдания из-за того, что есть риск засветки личных данных, вряд ли большинство из них покинет социальные сети», — говорит экономист Андрей Колганов.

Но вслед за Facebook о проблемах начали заявлять и в других соцсетях. Рухнул даже самый популярный сервис Downdetector — он специализируется на отслеживании проблем в интернете. Начал подвисать и Telegram — туда ринулись 50 миллионов новых пользователей — искали альтернативу WhatsApp.

«Переводя на русский язык это гигантская DDoS-атака, которую мы создаем сами. Возможно, где-то WhatsApp пытается подняться, для серверов это колоссальные нагрузки, и дальше идет сужение каналов, многие увидели ухудшение трафика», — убежден деятель российской IT индустрии Герман Клименко.

Помимо денежных потерь Facebook понес и репутационные. Доверие к соцсети подорвано. Но многие, как ни странно, даже отнеслись к этому с юмором, уже увековечив самый мощный сбой десятилетия целой серией мемов. На которых в «победителях» — Telegram, отделавшийся «малой кровью».

Тем временем экс-сотрудник американского агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден написал в Twitter, что из-за интернет-сбоя мир хотя бы на несколько часов стал здоровее. И даже предложил подумать о создании неких альтернативных каналов связи. Общаясь через которые, пользователи будут спокойны за личные данные.