Чем отличаются нагрузки на космонавтов и дайверов? — Объяснение врача

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 274

Врач Сергей Длин объяснил разницу между нагрузками, испытываемыми космонавтами и дайверами

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Невролог и мануальный терапевт Сергей Длин объяснил в комментарии 5-tv.ru, как работает организм в невесомости.

При совершении космического полета космонавты подвергаются воздействию мощных нагрузок, которые влияют на внутренние органы, однако сравнивать их с дайверами нельзя. Об этом 5-tv.ru рассказал врач высшей категории, невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

«Воздействие происходит одновременно на ряд органов и систем: центральную нервную систему, гормональную систему и мышечную опорно-двигательную систему», — пояснил эксперт.

По его словам, если сравнивать космонавта и человека, который погружается на большую глубину, очень часто говорят, что нагрузки похожи. На самом деле это не так, рассказал врач. Дело в том, что космонавт находится в ситуации абсолютной невесомости, не ощущая гравитации.

«Когда мы стоим на Земле, она притягивает наши органы, кровь течет определенным образом. Наша центральная нервная система адаптирована полностью к этому состоянию, и когда, например, дайвер погружается глубоко — все равно сила тяжести Земли также работает», — подчеркнул врач.

Когда же человек находится в космосе, добавил он, кровь не может двигаться правильным образом. И организму, и центральной нервной системе нужно время для того, чтобы пройти определенную адаптацию.

«Если мы, например, рассматриваем воздействие невесомости на мужчин и женщин, то проведенные исследования которые были сделаны в США говорят, что и мужчины, и женщины получают абсолютно одинаковое воздействие на организм и примерно одинаково адаптируются к этим нагрузкам», — заключил Длин.

Как писал 5-tv.ru, ракета «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов». На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Экипаж должен произвести стыковку с модулем «Рассвет». Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток. 17 октября они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

+11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.57
-0.35 84.17
-0.47
Месяц процветания и семейного счастья: китайский гороскоп на октябрь 2021...

Последние новости

17:17
На Канарах усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха
17:14
Дмитрий Песков прокомментировал высокую смертность от COVID-19 в России
17:08
Три человека пропали без вести после ЧП на судне в Белом море
16:59
«Нижегородский Хатико» больше месяца несет дежурство на трассе М7
16:45
Умер режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев
16:45
Прямая трансляция перехода «киноэкипажа» из модуля «Рассвет» на МКС

Сейчас читают

Прямая трансляция стыковки корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем» с МКС
Звездный юрист назвал реальный возраст умершей жены Прохора Шаляпина
Фотограф объяснил превращение умершей жены Шаляпина из девушки в старушку на снимках
Убежавшая в монастырь дочь Успенской крестилась втайне от матери: «Если узнает — убьет»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака