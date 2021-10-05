Невролог и мануальный терапевт Сергей Длин объяснил в комментарии 5-tv.ru, как работает организм в невесомости.

При совершении космического полета космонавты подвергаются воздействию мощных нагрузок, которые влияют на внутренние органы, однако сравнивать их с дайверами нельзя. Об этом 5-tv.ru рассказал врач высшей категории, невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

«Воздействие происходит одновременно на ряд органов и систем: центральную нервную систему, гормональную систему и мышечную опорно-двигательную систему», — пояснил эксперт.

По его словам, если сравнивать космонавта и человека, который погружается на большую глубину, очень часто говорят, что нагрузки похожи. На самом деле это не так, рассказал врач. Дело в том, что космонавт находится в ситуации абсолютной невесомости, не ощущая гравитации.

«Когда мы стоим на Земле, она притягивает наши органы, кровь течет определенным образом. Наша центральная нервная система адаптирована полностью к этому состоянию, и когда, например, дайвер погружается глубоко — все равно сила тяжести Земли также работает», — подчеркнул врач.

Когда же человек находится в космосе, добавил он, кровь не может двигаться правильным образом. И организму, и центральной нервной системе нужно время для того, чтобы пройти определенную адаптацию.

«Если мы, например, рассматриваем воздействие невесомости на мужчин и женщин, то проведенные исследования которые были сделаны в США говорят, что и мужчины, и женщины получают абсолютно одинаковое воздействие на организм и примерно одинаково адаптируются к этим нагрузкам», — заключил Длин.

Как писал 5-tv.ru, ракета «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС) для съемок фильма «Вызов». На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Экипаж должен произвести стыковку с модулем «Рассвет». Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток. 17 октября они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.