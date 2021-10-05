Приоткрыла завесу тайны: новый возлюбленный Волочковой моложе ее на семь лет

Поклонники по просочившимся в сеть фото вычислили таинственного избранника балерины. Она же раскрыла его возраст.

Анастасия Волочкова утолила, хоть и очень дозированно, любопытство поклонников и рассказала о своем новом бойфренде. По словам балерины, сердце ее свободно, но волшебное чувство влюбленности присутствует в ее жизни. Лишенной мужского внимания звезда, по собственному признанию, не бывает ни на одну минуту, вот и сейчас есть ухажер, чьи знаки внимания она благосклонно принимает.

Тем временем, как сообщает радио «Комсомольская правда», пользователи сети вычислили имя и даже место работы воздыхателя Волочковой. По их данным, зовут мужчину Владимир Снигирев, он является сотрудником РЖД и увлекается мотоциклами.

Танцовщица же призналась, что состоит в романтических отношениях с 38-летним красавцем, который буквально пылинки с нее сдувает и носит на руках без устали. Избранник относится к Волочковой как к драгоценности, и для нее это большая отдушина. Балерина отметила, что для нее очень важно каждый день засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком.

«Многие женщины мечтают, чтобы у них были хоть какие-то отношения. А у меня это все есть, просто я не считаю нужным выставлять все это напоказ. В то же время, скрывать мне тоже нечего — да, есть у меня сейчас влюбленность и романтические отношения», — цитирует звезду сайт Тeleprogramma.pro.

Facebook / Владимир Снигирев

На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала видео, на котором можно разглядеть загадочного бойфренда, осыпающего ее осенними листьями. В коротких шортиках и футболке с мордой тигра артистка как дитя радуется забаве и, похоже, даже не мерзнет раздетая в начале октября.

«Мне, видимо, судьба никогда не дает быть одной и окружает меня любовью, вниманием и заботой. Я всем желаю любить и быть любимыми!» — писала балерина.

Стоит отметить, в профиле в Facebook который, предположительно, принадлежит Снигиреву, в графе «семейное положение» указано: без пары. Ряд Telegram-каналов при этом опубликовал совместные фото Волочковой с ним. Оба на шум в прессе не отвечают, связь не подтверждают. Лишь подбрасывают осенние листья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова получила благословение Аллы Пугачевой на исполнение песни «Мне нравится».