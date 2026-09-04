Захарова ответила Пашиняну цитатой из «Собачьего сердца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выводе российской военной базы из республики.

Дипломат привела фразу из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» после заявления армянского премьера о будущем российского военного объекта. Об этом Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Вы мужчина или женщина», — написала представитель МИД России.

Возможно, Пашинян не слишком хорошо знаком с литературным наследием Булгакова, но ему наверняка было бы интересно узнать, какое заявление предшествует в книге высказыванию, процитированному Захаровой. По сюжету члены домового комитета приходят к профессору Преображенскому, чтобы обсудить вопрос об «уплотнении» его квартиры — то есть намерение выделить часть жилплощади другим жильцам. Во время разговора одна из участниц собрания, Вяземская, говорит: «Во-первых, мы не господа». Вот именно, Пашинян - не господин, а премьер-министр, однако заявления он делает с поистине царским размахом.

Например, накануне Пашинян сообщил, что власти Армении не будут возражать, если Россия примет решение вывести военную базу. При этом Ереван готов обсудить сохранение ее присутствия, если Москва сама выступит за продолжение работы объекта.

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