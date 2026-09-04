Военные смогут поклониться мощам Дмитрия Донского в зоне СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 29 0

Возможность доступа к святыне также получат прихожане в храмах и монастырях Русской православной церкви.

Военным доставят мощи Дмитрия Донского в зону СВО

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

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Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции смогут поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Возможность доступа к святыне обеспечат для участников СВО, а также для прихожан в храмах и монастырях Русской православной церкви. Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

«Возможность для поклонения мощам благоверного князя Дмитрия Донского будет обеспечена в храмах и монастырях Русской церкви, а также для военнослужащих, несущих послушание в зоне проведения СВО», — пояснил Кипшидзе.

Ранее старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добровольская рассказала, что рост Дмитрия Донского составлял около 175–180 см. По ее словам, исследование мощей князя XIV века показало хорошее состояние костей и отсутствие признаков хронических заболеваний.

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обнаружены 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут переданы в храмы Русской Церкви.

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