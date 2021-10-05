Солист «Иванушек» Туриченко женится на Дарье Тарасовой

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Дарье Тарасовой и скоро сыграет свадьбу. Об этом свидетельствует фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram блогер Мария Солодар.

Не так давно Мария вышла замуж за французского бизнесмена. Молодые и многочисленные гости гуляли в Африке. Среди приглашенных оказался 38-летний Кирилл Туриченко. Во время праздника, который обошелся в 300 миллионов рублей, солист «Иванушек» сделал романтический сюрприз для своей избранницы.

Сначала музыкант исполнил трогательную песню на французском языке под живой аккомпанемент. Затем он встал перед Дарьей Тарасовой на одно колено и позвал ее замуж. На фото видно, что в правой руке артист держит белую коробочку с кольцом.

«Она сказала: „Да!“. И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться — прекрасно! Хотя раньше думала, что это такая формальность, но внутри меняется все», — подписала снимок Мария Солодар.

Instagram @mariyasolodar

Ранее Туриченко подозревали в романе с Юлией Барановской. Два года назад в сети даже всплыло видео, на котором звезды веселятся, обнимаются и целуются. Телеведущая тогда сразу же заявила, что не состоит в романтических отношениях с Кириллом и считает его просто хорошим другом.

Что касается Дарьи Тарасовой, она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Девушка развивала свой ювелирный бренд, но потом закрыла его из-за убытков. У Дарьи есть сын от предыдущих отношений. Известно, что ребенок принял Кирилла Туриченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Туриченко высказался о проклятии группы «Иванушки International». По его словам, у них «с ребятами был разный путь».