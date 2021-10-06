Макееву и Малькова ждет пополнение в семье: «Двое замечательных детей»

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Анна Павлова
Эксклюзив 2 625

Таролог Саона разложила карты и увидела, что пару ждет очень неожиданный подарок.

Фото, видео: Instagram @makeevan; 5-tv.ru

Актрису Анастасию Макееву и ее избранника Романа Малькова ждет пополнение в семье в ближайшие годы. Несмотря на неурядицы в личной жизни и скандал с бывшей женой Малькова Светланой, молодую пару ждет семейное счастье. Такое предсказание эксклюзивно для 5-tv.ru сделала таролог Саона.

«По картам выпадает совместное будущее. Есть любовь, есть взаимопонимание, есть дальнейшее будущее с деторождением. По картам выпадает двое замечательных детей. Первый ребенок неожиданный. На данным момент Анастасия восстанавливает здоровье и не готова к этому ребенку, но ребенок выпадает неожиданный для них. Он будет укреплять их отношения и взаимопонимание», — сказала провидица.

Она также отметила, что первое пополнение в семье стоит ожидать в ближайшие два-три года. А спустя еще некоторое время на свет появится и второй ребенок.

В последнее время на возлюбленных свалился целый ком проблем, пресса не перестает следить за жизнью избранников. А началось все с момента, когда Макеева только начала встречаться с владельцем строительного бизнеса Мальковым. К девушке сразу возникли вопросы у общественности — у Малькова была жена и четверо детей. Но вспыхнувшая любовь, судя по всему, оказалась сильнее, и Роман покинул Словению, где проживал вместе с семьей, и переехал в Россию. Алименты покинутой многодетной матери Светлане Мальковой приходилось выбивать через суд.

Но на этом трудности не закончились. Макееву положили в больницу с приступом панкреатита, нервным срывом и потерей голоса. Однако в сети засомневались в искренности актрисы и обвинили в продуманном и грязном пиаре. По их мнению, уж слишком быстро актриса восстановилась и вышла в свет: буквально через три дня после выписки артистка засветилась на светском мероприятии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Макеева пожаловалась на провалы в памяти после нервного срыва: «Это фатально!».

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