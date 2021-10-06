Жорин о борьбе Моргенштерна с мошенниками: «Благородная инициатива»

Звездный адвокат рассказал, как не попасться на удочку аферистов, приглашающих девушек на кастинги якобы для съемок в клипе популярного рэпера.

Рэпер Алишер Моргенштерн всерьез обеспокоен ростом числа мошенников, которые используют его имя и обманывают поклонников. Артист намерен внести свой посильный вклад и помочь пострадавшим вывести аферистов на чистую воду. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы популярного музыканта.

Моргенштерн уже ведет переговоры со своей юридической командой и менеджментом с целью найти способ поддержать попавшихся на удочку преступников фанатов.

Поводом для совещания стал пост модели из Москвы в социальных сетях — девушка рассказала, как ей и многим ее коллегам предлагали пройти фальшивый кастинг. Мошенники проводили «собеседование» в Skype, в ходе которого требовали, чтобы соискательницы разделись и подтвердили тем самым отсутствие на теле шрамов и татуировок. Приглашения рассылали даже несовершеннолетним. Затем моделей шантажировали интимными видео.

«Когда мошенники от лица известных артистов устраивают разные мероприятия: кастинги, сбор средств, все что угодно — это действительно большая проблема. Что касается Моргенштерна — то тем более, поскольку он сейчас на пике популярности. Подобных историй крайне много. Мы как раз недавно обсуждали, как этому противодействовать», — прокомментировал ситуацию Сергей Жорин.

В ходе обсуждений рэпер, его команда и адвокаты пришли к нескольким решениям, которые помогут защитить доверчивых поклонников от хитрых мошенников. Но и сами фанаты должны быть бдительными, относиться критически к любой информации, если она опубликована не на официальных аккаунтах артиста или не была объявлена знаменитостью лично в авторитетных СМИ.

«Алишер в своих социальных сетях очень часто предостерегает поклонников от того, чтобы они попадались в чьи-то недобросовестные капканы. Это первое. Второе: мы сейчас рассматриваем и обсуждаем возможность — и с Алишером, и с его менеджментом, — в будущем оказывать юридическую помощь тем, кто попал в подобные ситуации», — отметил звездный адвокат.

Отдельное внимание Сергей Жорин обратил на то, что для фанатов Моргенштерна, которые пострадают от действий выступающих от его имени мошенников юридическая помощь будет бесплатной. Представитель рэпера поддерживает и одобряет его чувство ответственности за свое громкое имя и судьбу почитателей, а также желание восстановить справедливость. По мнению юриста, этому примеру должны последовать и другие звезды.

«Для пострадавших это будет помощь бесплатная, ее будет финансировать сам Алишер. На мой взгляд, это достаточно благородная инициатива с его стороны. Наверное, это заслуживает того, чтобы взять с нее пример другим артистам, поскольку, наверное, какая-то ответственность артиста перед поклонниками должна быть, и мы сейчас как раз этот алгоритм проговариваем», — отметил звездный адвокат.

Как не попасться на удочку мошенников и что делать, если уже?

Сергей Жорин рассказал, как действовать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. В первую очередь, нужно научиться перепроверять информацию.

«У любого артиста большое количество аккаунтов в социальных сетях, и если ни в одном из аккаунтов нет информации о том или ином кастинге, а, тем не менее, кто-то его декларирует, — это один из поводов, чтобы насторожиться», — предупредил юрист.

Кроме того, обычно в соцсетях артистов указаны номера телефонов концертных директоров и помощников. Уточнить сведения о кастинге можно у них. Если таковых нет, нужной информацией могут обладать участники фан-клуба кумира — они обычно следят абсолютно за всем, что касается любимого артиста.

«В случае если вы все-таки стали жертвой обмана, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Даже если вам кажется, что найти и наказать обидчиков крайне сложно, это все равно нужно делать, потому что информация об этом преступлении как минимум попадет в статистику и заставит правоохранителей принимать какие-то меры», — подытожил Сергей Жорин.

Моргенштерн — не единственная российская знаменитость, от имени которой действуют мошенники. Ранее 5-tv.ru сообщал, что преступники использовали сестру-инвалида Оксаны Самойловой как наживку для обмана в сети.