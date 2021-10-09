Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 октября

Общий фон предстоящей недели довольно позитивный. Основные его мотивы: оптимизм, высокая трудоспособность и некоторая сдержанность в чувственной сфере.

Из сложностей: порой нас могут посещать наполеоновские планы. Впрочем, большую часть задуманного удастся реализовать, и все скорее всего закончится благополучно.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается очень конфликтный и напряженный период. Сложно договариваться с окружающими, невозможно найти к ним подход и общий язык, вероятны прямые конфликты и столкновения. Постарайтесь избежать любого общения, особенно там, где есть спорные моменты.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя относительно спокойная. Иногда может не очень точно работать мышление, давая сбои. В остальном вы предоставлены сами себе. Проявляйте свои лучшие качества: миролюбие, способность позаботиться о земных вещах и о своем материальном благополучии.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень насыщенная. Удачнее всего у вас получится проявиться в деловой сфере. Огромная трудоспособность, хорошее планирование, точно работающее мышление — помогут вам переделать кучу дел и многого достичь. В личной жизни и чувственной сфере начинается напряженный период. Возможны конфликты и неудовлетворенность.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит очень напряженная неделя. Будет максимально сложно договориться с окружающими. Вас может многое раздражать в ситуации и в самих людях, даже если для этого, казалось бы, нет повода. Раздражительность и обиды не позволят прийти к согласию. Лучше избегать общения, особенно обсуждения важных вопросов.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень положительная. Вы активны, энергичны, настойчивы. Зажигаете и увлекаете за собой окружающих. Чувствуете себя уверенно, полны сил и радости жизни. В романтической сфере у вас тоже начинается благоприятный период.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит скорее напряженная неделя. Начинается сложная полоса для личной жизни и романтической сферы. Возможны перепады настроения, неудовлетворенность, конфликты в личных отношениях.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается активный и позитивный период. В вас будет много энергии и решительности. Также присутствует определенная вдумчивость и рациональность. Это идеальное время, чтобы составить стратегические планы, отражающие ваши личные ценности и цели и начать следовать им. В романтической сфере для вас начинается благоприятный период.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя не обещает сильного влияния планет. Вы можете продолжать двигаться к своим целям, реализовывать свои проекты. Ваша мощная и устойчивая энергия будет помогать вам в этом, хотя порой может приносить непростые переживания.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Энергичность и активность помогут вам проявить себя и добиться уважения окружающих. А кроме уважения в вашу жизнь придет любовь. Начинается период, когда на вас максимально сильно будет действовать Венера — планета нежности, любви, романтики. Это идеальный период, чтобы завязать или развить отношения, раскрыть вашу чувственность и романтическую сторону.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень напряженная неделя. Противодействия, препятствия, прямые конфликты с окружающими — все будет мешать вам в делах. Также возможны собственные ошибки и оплошности, а иногда раздражение и конфликты на ровном месте. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много на предстоящей неделе.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень позитивная. Вы будете удачливы и добьетесь успеха как в делах, так и в личной жизни. Энергичность и настойчивость, хорошее понимание себя и своих приоритетов — помогут вам реализовывать ваши цели. В романтической сфере возможны новые знакомства, приятное общение, развитие существующих отношений.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя скорее напряженная. Кажется, что вот-вот наступит эмоциональное удовлетворение и гармония, но они почему-то все время ускользают. Порой кажется, что в этом виноват кто-то из окружающих — и это может приводить к конфликтам. А в другие моменты все это проявляется просто как капризность и непостоянство. Возможно творчество поможет вам разрядить обстановку.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 октября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям астрологического круга в ближайшие дни.