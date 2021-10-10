Цискаридзе нашел виновных в гибели актера Большого театра
Николай Цискаридзе нашел виновных в гибели артиста Большого театра
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Знаменитый танцор резко отреагировал на смерть Евгения Кулеша. 9 октября на глазах зрителей артиста придавила декорация.
Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал трагедию в Большом театре, где огромной декорацией раздавило 37-летнего актера. По мнению звезды, во всем виновато руководство культурного учреждения. Если точнее, причина — в отсутствии контроля за тем, что и как происходит на сцене.
«Вот к чему приводит „эффективная работа“ менеджмента театра», — написал Цискаридзе в Insta-сторис.
Выдающийся артист выразил глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего Евгения Кулеша. Также к своему комментарию Николай Максимович приложил рассказ женщины, имеющей прямое отношение к Большому театру. Она попросила танцора опубликовать ее версию трагических событий 9 октября.
Старые проблемы?
По словам некой Елены, в культурном учреждении якобы действительно не все в порядке с менеджментом. Она уверена, что сложнейшую оперу «Садко» ставили в ужасно короткие сроки — «всего за месяц». Мало того, женщина сообщила, что спектакль репетировали якобы только два раза в новом сезоне, что не исключало фатальных ошибок.
«Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдеть в этом месте», — утверждала Елена.
Женщина обратилась к общественности с просьбой не винить в случившемся умершего Евгения Кулеша. По ее мнению, после трагедии артисты обязательно «найдут крайнего» или сделают вид, что все произошло не по вине театра.
«Пожалуйста, если кто-то будет вас об этом спрашивать, упоминайте, что нет техники безопасности в театре и проблему с отделом планирования», — умоляла Николая Цискаридзе неравнодушная.
В ответ на это экс-премьер Большого театра опубликовал лишь одну фразу на английском: «No comment!!!». В переводе на русский — «Без комментариев».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист Евгений Кулеш погиб во время представления. Огромная двухтонная декорация вдавила его в сцену. Театру он отдал всю свою сознательную жизнь.
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