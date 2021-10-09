Подошел к нему и закрыл рот рукой: страшные детали гибели актера в Большом театре

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 480

Зритель раскрыл новые детали смерти актера в Большом театре

Фото, видео: ВКонтакте @kulya_1983; 5-tv,ru

Тема:
Актер погиб на сцене Большого театра

37-летний артист умер на сцене, которой отдал почти 20 лет своей жизни. Фанаты театра до сих пор находятся в шоке.

Артист миманса Евгений Кулеш трагически погиб за считанные доли секунды: во время спектакля в Большом театре его придавила декорация весом в две тонны. Шансов выжить у звезды практически не было. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказали очевидцы трагедии.

По словам одного из зрителей оперы «Садко», жуткий инцидент все приняли за «спонтанный режиссерский ход». Действительно, посреди песен и плясок услышать звонкое «Скорую! Скорую!» было очень неожиданно. Люди в зале с интересом наблюдали за происходящим, пока не поняли, что произошло на самом деле.

«Все шло, как надо. Потом начала опускаться декорация, артисты начали петь, и царь (наверное) начал кричать: „Стоп, стоп!“. Потом закрыли занавес и объявили антракт… Минут через 20-30 отменили представление», — вспоминал собеседник 5-tv.ru.

Посетитель Большого театра признался, что, узнав о ЧП, присутствующе до последнего надеялись, что с актером все будет в порядке. Но к сожалению, даже прибывшие медики не смогли реанимировать Кулеша.

«Один из главных героев, наверное, это был Садко, подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой! Было ощущение, что его сейчас стошнит», — ужасался свидетель страшных событий.

По некоторым данным, все произошло после того, как артист миманса вынес одну часть декорации и установил ее по центру сцены. Кулешу необходимо было отойти подальше от места, куда должна была опуститься главная конструкция — в форме дома, но почему-то этого не сделал. Тяжелая «стенка» в итоге «вмяла» актера в сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту трагедии в Большом театре Следственный комитет инициировал проверку.

Подошел к нему и закрыл рот рукой: страшные детали гибели актера в Большом театре

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T.me @moscowproc

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T.me @moscowproc

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Актер погиб на сцене Большого театра
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