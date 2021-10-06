Почему Весам-девочкам нужно давать красивые редкие имена?

Наши имена обладают загадочной энергией и силой, что делает нас теми, кто мы есть. Особенно это касается девочек. Ведь от неправильного имени у представительниц прекрасного пола, родившихся с 24 сентября по 23 октября, может в корне измениться судьба. Из нежного и благоухающего цветка получится неказистый «гадкий утенок». Как назвать девочку, родившуюся под знаком Весов, и не прогадать, 5-tv.ru узнал от астролога и экстрасенса Светланой Проскуряковой.

Кто такие девушки-Весы? Они тонкие, элегантные, гармоничные, но у них мужская логика. Многие считают, что это проблема, которую нужно исправлять, однако это совсем не так. Весы управляются Венерой, а это женская планета.

«Имя должно быть красивым. Оно должно быть редким и желательно нераспространенным. Должно быть нежным. Желательно, чтобы оно содержало букву Л и много гласных. Лилия, Ульяна, Елена — это имена Весов», — рассказала астролог.

При этом Весам следует избегать жестких букв Р, Д или шипящих. Ни в коем случае нельзя давать мужские имена, такие как Александра или Евгения.

«Если имя будет правильным, то девочка будет счастлива и красива», — подытожила Светлана Проскурякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие имена нужно давать мальчикам-Весам.