Появилось видео с прибытием Собчак в аэропорт после смертельного ДТП

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен приход журналистки Ксении Собчак в аэропорт после смертельного ДТП в Сочи.

На кадрах видно, что Собчак что-то рассказывает своему спутнику, активно жестикулируя. Сначала она входит не в ту дверь, на что ей указывает сотрудник аэропорта. Журналистка с мужчиной заходят с нужной стороны, а затем проходят через рамки металлоискателей. По походке и движениям телеведущей тяжело сказать, что совсем недавно она стала участницей серьезного ДТП — ей не нужна посторонняя помощь, очевидцы сказали, что у нее не было следов видимых повреждений.

По имеющейся информации, Ксения Собчак вошла в зал аэропорта примерно в 21:40. Смертельная авария с участием журналистки произошла около 9 октября около 21:00. Незадолго до этого Ксения Собчак проводила концерт по случаю старта продаж дома-курорта в концертном зале «Роза Холл».

После окончания корпоратива журналистка поехала в аэропорт, чтобы улететь домой в Москву. Комментируя ситуацию, Ксения подчеркнула, что не просила водителя ехать быстрее. Однако, по имеющимся данным, времени до вылета у нее было впритык. Самолет в столицу должен был взлетать в 22:20, а авария произошла примерно за час до этого недалеко от концертного зала.

ДТП со светской львицей вызвало широкий резонанс. Аварию, унесшую жизни двух девушек, активно обсуждают в сети. В том числе и коллеги Собчак.

«В общем, теперь реально кровавая барыня…» — написал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин.

«Тем, кто бросает все, опаздывая на работу или за детьми в школу, но пытается оказать помощь осевшей от давления незнакомой бабушке на улице, этого не понять. И слава богу!» — прокомментировала журналистка Юлия Витязева сообщения о том, что Собчак спешно покинула место аварии на другой машине.

Ранее один из водителей смог подтвердить, что в салоне Mercedes находилась экс-ведущая Ксения Собчак. Спустя несколько часов в Telegram-канале звезды появилось сообщение самой ведущей, которая отметила, что действительно стала участницей страшного происшествия.