Прилучный в губной помаде и с яркими тенями рассказал, что делает его счастливым

После развода с актрисой Агатой Муцениеце популярный артист старается уделять время их общим детям.

Известный актер Павел Прилучный предстал перед поклонникам в довольно необычном образе. На своей странице в Instagram артист опубликовал забавные снимки, на которых у известного красавчика отечественного кино на лице настоящий «боевой раскрас» — помада, яркие тени — все, как полагается. Судя по всему, мастер-класс по макияжу ему провела одна юная леди.

На фото Прилучный позирует вместе со своей дочкой от актрисы Агаты Муцениеце — пятилетней Мией.

«Когда дети рядом, я счастлив. Взял их вчера с собой на спектакль. Подурачились с Мией в гримерке. Тимофей сказал, что уже взрослый и кривляться не хочет», — сообщил фанатам Прилучный.

Instagram @bugevuge

Поклонники в комментариях поддержали актера и похвалили за то, что он уделяет время детям.

«Всем бы такого папу, как ты! В мире было бы больше счастливых детей!» — написали поклонники.

Некоторые вдруг высказали предложение, что неплохо было бы актерской семье воссоединиться, несмотря на разрыв.

«Павел, сходитесь с Агатой снова. У вас такие детки прекрасные и они будут рады видеть родителей вместе», — предложили актеру.

Многие также добавили, что маленькая Мия очень похожа на свою маму.

«Мия копия мамочка», — написали фанаты.

О разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале прошлого года, а в июне они официально расторгли брак, который продолжался восемь лет. В семье родились двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Как и Муцениеце, Прилучный после развода не создал серьезных отношений. Агата долгое время приходила в себя после расставания с бывшим мужем, а сейчас сконцентрировалась на карьере и духовных практиках, которые, по ее словам, помогли ей «отпустить» прошлые обиды и начать жить заново.

Прилучного после разрыва со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, то и дело подозревают в романах с партнершами по фильмам.

Так, после выхода драмы с элементами эротики «Соври мне правду», в которой он играет любовную связь с героиней Дарьи Мельниковой, актерам приписывали романтические отношения и в реальной жизни.

По сценарию между их персонажами полыхает настоящая страсть, что демонстрируется в большом количестве постельных сцен. Однако, как рассказала журналистам сама Дарья, их с Прилучным связывают исключительно профессиональные отношения.

Прилучный недавно признался, что, несмотря на образ плейбоя и соблазнителя, в душе является достаточно консервативным в том, что касается взаимоотношений с женщинами.

Актер отметил, что его не устраивает секс без любви и уверен, что, если между людьми есть настоящие чувства, они никогда не смогут надоесть друг другу. Тем более им не понадобиться изощряться, чтобы искусственно добавить огня в свою интимную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Павел Прилучный объявил об общем с Глюкозой сыне.