Не обещает быть легким: совет дня на понедельник, 11 октября, по системе Бацзы

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 11 октября.

Понедельник — день тяжелый. Ну, по крайней мере не обещает быть легким. Столкновение символа дня Дракона и символа месяца Собаки выльется в большое количество нервов и суеты.

Главная рекомендация на понедельник — поймать свое состояние «дзен» — невозмутимости и следования за энергиями. Тогда силы столкновения не могут вам помешать наслаждаться жизнью.

Тем, кто планировал крупные покупки, стоит в понедельник к ним повнимательнее присмотреться. Есть шансы, что масштабные приобретения будут удачными.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.