Стала известна причина гибели конькобежца Руслана Захарова в Хабаровске

Раскрыты подробности гибели конькобежца Руслана Захарова в Хабаровске. Как пишет сайт KP.RU, трагедия произошла после того, как он решил выйти на пробежку.

Инцидент случился ранним утром 10 октября. 26-летний водитель грузовика Toyota Dyna на улице Карла Маркса сбил 23-летнего пешехода, который «мчался» по обочине дороги. Им и оказался Захаров. В результате ДТП спортсмен получил тяжелые травмы, среди которых ушиб головного мозга, грудной клетки, туловища и конечностей. Они оказались несовместимыми с жизнью — конькобежец скончался в больнице.

Выяснилось, что водитель не имел права управления грузовым транспортом. Сотрудники ГИБДД сопроводили мужчину на медицинского освидетельствование. Началась проверка в рамках статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как писал 5-tv.ru ранее, Руслан Захаров — призер юниорского чемпионата мира, победитель первенств России, участник чемпионата мира. Ему было 23 года.