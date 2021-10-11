Обнаружена записка выпавшей из окна с двумя детьми москвички

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 086

По факту произошедшего СК РФ возбудил дело по статье «Убийство двух малолетних».

Обнаружена записка выпавшей из окна с двумя детьми москвички

Фото: Depositphotos / hrabar

Обнаружена записка выпавшей из окна с двумя детьми москвички. Накануне стало известно, что под окнами дома на Левобережной улицы в столице нашли женщину с двумя малышами. Предварительно, трое выпали с 17-го этажа, в результате чего получили травмы, несовместимые с жизнью.

После трагедии в квартире погибшей правоохранители нашли записку. В ней женщина заявила, что родила детей и не может оставить их «в этом тяжелом, угрюмом мире», потому что у них «будут проблемы с психикой, когда подрастут». Также мать отметила, что ни ее родители, ни супруг не смогут сами воспитать малышей.

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