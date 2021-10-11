Муж солистки группы «Винтаж» Плетневой разбился в ДТП на мотоцикле

|
Карина Бернтгольц
3 841

В настоящий момент Кирилл Сыров находится в реанимации.

Фото, видео: Instagram @dusya_star

Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой разбился в ДТП на мотоцикле. В настоящий момент Кирилл Сыров находится в реанимации. Из-за произошедшего звезде пришлось после концерта срочно вылететь к мужу.

«Перед концертом я узнала печальные вести о моей семье. После этого я уже не могла выступать. <…> Я уже вообще ничего не соображала», — призналась Плетнева в Instagram, не уточнив никаких подробностей.

Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Плетнева вышла за него замуж в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
71.64
-0.35 82.93
-0.19
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября

Последние новости

6:02
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября
5:47
Легкомоторный самолет рухнул на жилые дома в США
5:32
Новый Супермен в комиксах сменит сексуальную ориентацию
5:17
Сыгравшие любовь Сафонов и Снаткина спустя 14 лет снова «стали парой»
5:13
Лайфхак: Как выбрать домкрат?
5:01
Как выглядят и чем занимаются актеры «Каламбура» спустя 25 лет

Сейчас читают

Игорь Крутой призвал помолиться за скорейшее выздоровление Александра Серова
Опубликовано последнее видео парашютистов перед смертельным взлетом в Татарстане
Калькулятор счастья: как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу
Разочарования и один приятный день: Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака