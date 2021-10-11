Муж солистки группы «Винтаж» Плетневой разбился в ДТП на мотоцикле

Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой разбился в ДТП на мотоцикле. В настоящий момент Кирилл Сыров находится в реанимации. Из-за произошедшего звезде пришлось после концерта срочно вылететь к мужу.

«Перед концертом я узнала печальные вести о моей семье. После этого я уже не могла выступать. <…> Я уже вообще ничего не соображала», — призналась Плетнева в Instagram, не уточнив никаких подробностей.

Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Плетнева вышла за него замуж в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.