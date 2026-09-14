Памятник «Тысячелетие России» отреставрируют в Великом Новгороде

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В списке на ремонт — звонница Софийского собора и древние церкви.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кочевник; 5-tv.ru

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Знаменитый памятник «Тысячелетие России» отреставрируют в Великом Новгороде. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава региона Александр Дронов. По его словам, работы выполнят в ближайшие пять лет.

Всего же в списке десятки объектов, в том числе звонница Софийского собора и древние церкви. Обсуждали на встрече в Кремле и капремонт школ.

— У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте, — отметил президент России Владимир Путин.

— Владимир Владимирович, есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем. Построили новую школу. В прошлом году 1 сентября открыла двери новая школа на полторы тысячи мест. Конечно же, эту работу будем продолжать, — сказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

— Пометьте себе, надо взять на контроль. Свыше 54% нуждается в капремонте. Это вызов все-таки.

— Мы системно над этим вопросом работаем и работаем комплексно.

В регионе действует особая экономическая зона. Там, в частности, запустили завод для изготовления железобетонной плиты. Ее используют при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Губернатор также доложил о помощи участникам СВО и их близким. За каждой семьей ветерана закреплен социальный координатор. В два раза удалось сократить количество документов, которые необходимо подать для оформления мер поддержки.

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