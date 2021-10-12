Народный артист и прима-балерина: история полувековой любви Кикабидзе и Кебадзе

Не смотря на слухи о головокружительных романах актера, главной женщиной его жизни была супруга, о смерти которой стало известно накануне.

Народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР, актер, автор и исполнитель песен Вахтанг Кикабидзе и его супруга — бывшая прима-балерина Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе поженились в далеком 1965 году. Более полувека вместе, двое детей, трое внуков, теплые чувства длиной в целую жизнь. Накануне стало известно о завершении красивой истории любви — Кебадзе скончалась после продолжительной болезни.

«Милая моя, мать моих детей, бабушка внуков моих, я молю Всевышнего первым умереть, чтоб не видеть слез твоих…» — такие строки написал жене Кикабидзе.

Любимая женщина кокетливо поругала поэта за эту песню, ведь в ней ее назвали бабушкой. Но могла ли она знать, какой грустью окрасятся трогательные стихи в будущем? Судьба непредсказуема, и порой молитвы остаются неуслышанными.

За знакомство со спутницей всей жизни Вахтанг Кикабидзе благодарен 35-му президенту США Джону Кеннеди, если можно так сказать, зная о трагической гибели последнего. Во время гастролей в Будапешт актер, которому тогда было 27 лет, и балерина оказались в одной концертной группе. В один из вечеров во время дружеских посиделок с песнями и вином грянула новость об убийстве Кеннеди. На улицах поднялась паника, артисты, услышав крики, побежали выяснить, что случилось. Кикабидзе увидел, как испугалась Кебадзе, обнял ее, дружащую, успокоил. С тех пор они не расставались.

Брак с актером стал вторым для балерины. Ее дочь Марину Сагарадзе от предыдущих отношений новый избранник удочерил. Она стала родной для Кикабидзе, для него не было никакой разницы между приемной дочкой и родным сыном Константином, который родился позже.

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Первые годы совместной жизни супруги жили в двух полуподвальных комнатах вместе с родителями Кебадзе. Тесть и теща любили нового члена семьи, несмотря на частые пьяные загулы с друзьями и сцены необоснованной ревности, которые он устраивал невесте. Новость о беременности избранницы стала радостной для всех. Буба — так артиста зовут друзья и близкие — был так счастлив, что получил травму во время празднования. С товарищами он буквально разгромил ресторан и поранил ногу — шрам остался на всю жизнь.

Марина Сагарадзе стала актрисой Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, она снимается в кино и преподает в театральном вузе. Константин Кикабидзе окончил Академию художеств, работал в посольстве Грузии в Москве, позже переехал в Канаду. Дочь подарила Кикабидзе одного внука, сын — еще двоих. Их родители остались в Тбилиси, где глава семейства — почетный гражданин.

Секретом своего крепкого брака Вахтанг Кикабидзе считает взаимное уважение. Без него семья невозможна, уверен актер. Несмотря на прожитые годы, супруги всегда думали друг о друге, заботились при трудностях или проблемах со здоровьем. Артист часто дарил любимой цветы, дни их были гармоничными и спокойными, проходили в стенах большого уютного дома. Несмотря на многочисленные слухи о романах с коллегами-актрисами и юными красотками, Кикабидзе всегда оставался семьянином, опекающим и защищающим своих близких.

Об обстоятельствах кончины Ирины Кебадзе, дате и месте прощания с ней пока не сообщалось, овдовевший муж свое горе не комментировал. Утешение, возможно, он найдет в книгах, которые пишет, в работе, ведь без нее, несмотря на преклонный возраст, Вахтанг Кикабидзе не представляет жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последнем творческом проекте Кикабидзе. О съемках актера в популярном сериале рассказал его продюсер Сосо Абзианидзе.