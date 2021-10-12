Безбедный год: какой обряд на Покров поможет привлечь богатство

Обеспечить себе безбедное существование можно с помощью специальных обрядов, проведенных в церковный праздник Покров. Согласно поверью, несколько простых действий помогут привлечь финансовый достаток и сделать жизнь безбедной. Причем проводить ритуалы нужно всего один раз в году.

Разожгите очаг

Осенний праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. Считается, что в этот день Божья Матерь хлопочет о человеке, стараясь уберечь его от бед. С приходом праздника крестьяне завершали полевые работы, скотину загоняли в хлев. Готовили овощи, зерно, соления. Все это было результатом большого труда. Хороший урожай позволял жить в достатке, а вечера проводить у растопленной печи, наслаждаясь покоем.

В давние времена веряне проводили в этот день различные обряды, привлекая богатство и достаток. Праздник был очень популярен среди деревенских, которые отапливали свои жилища печкой. Поэтому домашний очаг стал один им способов для совершения ритуала.

На Руси верили, в горячий огонь надо бросить веточку плодоносного дерева, например, яблони. Считалось, что плодоносящее древо способно принести богатство в дом. Но это еще не все. Во время сжигания дерева, необходимо приговаривать особые слова.

«Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошельке поселиться!» — говорили веряне.

Современные многоэтажные дома, конечно, отапливаются иначе, поэтому сжечь целую ветвь довольно непросто, но выход есть. Предлагается найти тоненькую веточку дерева и поджечь так, чтобы был дым. Им необходимо окурить все комнаты — и достаток будет в доме круглый год.

Приготовьте угощение

Доброй традицией печь блины было не только на Масленицу, но и на Покров. Важное дополнение: свежие грибы, которые подавали вместе с угощением. Так хозяюшки показывали свою гостеприимность и щедрость. Первый блин пекся для особого гостя — домового. Блюдо ставили на всю ночь на стол, а один блин делили на четыре части и клали в каждом из четырех углов. Миряне верили, что домовой примет угощение и в благодарность дарует жилищу и его хозяевам безбедное будущее.

Еще одна традиция — печь большой каравай для соседей и друзей. С угощением выходили прямо на улицы и предлагали попробовать прохожим. Остатки засушивали и хранили до поста. Для привлечения достатка, хозяйка приговаривала:

«Бог мне дал, а я вам даю на счастье, на мир, на здоровье».

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