Энергии придадут оптимизма: совет дня на среду 13 октября, по системе Бацзы

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 13 октября.

Среда — отличный день для реализации давно задуманного и отложенного на потом. Рекомендуют открывать бизнес, подписывать важные сделки, договариваться об инвестициях. Энергии дня придадут оптимизма и желание двигаться вперед.

Хорошо начинать лечение и перемещаться в пространстве — пережать, отправляться в командировки, путешествовать.

Отношения между людьми в среду находятся под воздействием благородной звезды Небесное счастье. Она сгладит противоречия, и даст возможность договориться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.