Алиса Казьмина призналась, что готова жить дальше даже без лица

Экс-жене футболиста Аршавина предстоит долгое лечение прежде, чем она сможет восстановить свою внешность.

Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, что находит в себе силы жить дальше, несмотря на тяжелый недуг. Алиса Казьмина долгое время борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которые вызвало некроз тканей, из-за чего ее нос буквально провалился.

«На сегодняшний день я неоперабельна, моего лица нет. Раньше я была красивой и счастливой, но сейчас стараюсь тоже радоваться жизни», — цитирует журналистку издание StarHit.ru.

Экс-супруга футболиста также добавила, что, прежде, чем восстанавливать утраченную красоту, ей придется пройти лечение.

По словам Казьминой, она лишилась всего, что имела и сейчас только дети дают ей энергию, благодаря которой она надеется справиться с болезнью.

39-летняя журналистка воспитывает троих детей. От брака с предпринимателем Алексеем Казьминым у нее есть сын Алексей и дочь Алиса. Из-за романа Казьминой с Аршавиным, ее брак распался. Ушел от беременной третьим ребенком возлюбленной Юлии Барановской и футболист.

Свадьба Алисы с Андреем Аршавиным состоялась в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь Есения. Однако этот брак просуществовал недолго, и в 2019 году Казьмина сообщила о разводе. По ее словам, она не выдержала постоянных измен мужа.

После развода мать футболиста затеяла судебную тяжбу с бывшей невесткой. Татьяна Аршавина требовала, чтобы Казьмина с детьми съехала из особняка, в котором она проживала вместе с детьми. Юридически дом был оформлен на мать футболиста.

Экс-супруга Аршавина съезжать отказалась, объясняя это тем, что в связи с болезнью испытывает финансовые трудности и снять квартиру ей просто не по карману. Тогда бывшая теща решила взимать с Казьминой арендную плату.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что связывает бывшую жену Аршавина Алису Казьмину с Ксенией Собчак.