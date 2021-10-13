Момент ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения

Момент аварии в Сочи с участием телеведущей и журналистки Ксении Собчак зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кроме того, произошедшее засняли две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, — одна снаружи, вторая в салоне.

Смертельное ДТП с участием телеведущей произошло в ночь на 10 октября. Mercedes, в котором находилась журналистка, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. От полученных травм скончалась 35-летняя Екатрина Тарасова. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель Mersedes признал свою вину.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео выхода Собчак с допроса по делу о смертельном ДТП в Сочи, по которому проходит в качестве свидетеля.

Когда произошла трагедия, телеведущая пересела в другую машину и скрылась с места происшествия. За это ее осудили пользователи в сети и даже коллеги. К примеру, журналистка Юлия Витязева осудила Собчак за то, что она не осталась на месте ДТП для помощи пострадавшим, а поспешила в аэропорт.