Момент ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения

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Ксения Темникова
Эксклюзив 7 579

Авария произошла в ночь на 10 октября, погибла одна женщина, еще два человека пострадали.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Момент аварии в Сочи с участием телеведущей и журналистки Ксении Собчак зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Кроме того, произошедшее засняли две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, — одна снаружи, вторая в салоне.

Смертельное ДТП с участием телеведущей произошло в ночь на 10 октября. Mercedes, в котором находилась журналистка, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. От полученных травм скончалась 35-летняя Екатрина Тарасова. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель Mersedes признал свою вину.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео выхода Собчак с допроса по делу о смертельном ДТП в Сочи, по которому проходит в качестве свидетеля.  

Когда произошла трагедия, телеведущая пересела в другую машину и скрылась с места происшествия. За это ее осудили пользователи в сети и даже коллеги. К примеру, журналистка Юлия Витязева осудила Собчак за то, что она не осталась на месте ДТП для помощи пострадавшим, а поспешила в аэропорт.

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