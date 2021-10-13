Стали известны подробности драки в московском метро, где пассажиры заступились за девушку

Сотрудники московского метро раскрыли подробности инцидента, который чуть было не обернулся жестокой дракой. Ее смогли предотвратить пассажиры.

Инцидент произошел в поезде, который двигался по направлению к станции «Текстильщики». Группа мужчин начала приставать к женщине, но за нее заступился один из попутчиков. Злоумышленники начали конфликтовать и угрожать оппоненту, но пассажиры вызвали полицию, и вытеснили хулиганов из вагона, когда он остановился.

Начальник службы безопасности станции рассказал, как его коллеги справились с дебоширами.

«Мои ребята спустились, хулигана отодвинули, подошла полиция, их забрали», — пояснил он.

Однако мужчина не уточнил, применили ли к нарушителям какие-либо наказания.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем случае в метро Москвы 4 октября. Трое мужчин напали на 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. Их оперативно задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. СК наградил молодого человека медалью «Доблесть и отвага». Медаль «За содействие» также получит девушка, которая вызвала полицию во время инцидента.