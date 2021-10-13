Очевидцы сообщили в полицию Москвы о подозрительном мужчине с оружием у школы

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 167

По данным заявителей, неизвестный направился в сторону Дворца пионеров.

Очевидцы сообщили в полицию Москвы о подозрительном мужчине с оружием у школы

Фото: Depositphotos / stokkete

Очевидцы сообщили в полицию Москвы о подозрительном мужчине с оружием у школы на юго-западе города. По данным 5-tv.ru, он был одет в камуфляж и серую шапку. Свидетели указывают на то, что он якобы производил выстрелы их автоматического оружия.

В городском управлении МВД РФ информация проверяется.

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