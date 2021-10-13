Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с Евгенией Медведевой

Звезда российского ТикТока Даня Милохин прокомментировал, в беседе с журналом WMJ.ru, слухи о своем романе с фигуристкой Евгенией Медведевой. По словам звезды, его, как и чемпионку Олимпийских игр, очень веселит данный факт. Молодые люди постоянно обмениваются друг с другом видеозаписями с творчеством своих поклонников.

«Я присылаю ей, а она мне. Говорит: „Смотри, как красиво“. Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненнько, а если они перестанут, будет скучно», — рассказал Милохин.

Для тиктокера это просто забавная ситуация, однако юноша однозначно не отрицает и не подтверждает никаких слухов о своих отношениях с фигуристкой, что может означать то, что они связаны не только дружбой или совместным проектом.

Причиной же народной молвы стали совместные выступления Евгении и Дани на шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Их чувственные танцы не оставляют равнодушными поклонников — вот они и строят теории. Чего только стоит выступление под композицию «I love you» за авторством певицы Билли Айлиш. В этот раз, в третьем эпизоде телевизионного шоу, пара выступила в образе злодеев киновсленной компании DC Джокера и Харли Квин из фильма «Отряд самоубийц».

Однако, даже получив такую именитую и опытную партнершу в танцах, тиктокер не ставит перед собой великих целей к победе — для него это очередное развлечение, чтобы повеселиться. Ведь даже во время тренировок, ему не составляет труда заниматься своей основной деятельностью — снимать видео на известную видеоплатформу.

«Я могу делать это где хочу, а на рекламу стараюсь выделять время, оно есть всегда», — поделился тиктокер.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что фигурист Алексей Ягудин показал видео с еле двигающейся тренером Татьяной Тарасовой.