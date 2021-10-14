Айза назвала лучший способ достигнуть оргазма: «Использовать язык»

Рэп-исполнительница, телеведущая, опытная пациентка пластических хирургов и эффектная бизнесвумен Айза Долматова объявила себя гуру секса и взялась помочь мужчинам в вопросе неуловимого женского оргазма. Безрадостные интимные будни, постановила селебрити — проблема мирового масштаба, которая породила такое явление, как повсеместная имитация.

Имитируют, по результатам аналитики специалиста, в основном представительницы прекрасного пола. Чтобы это проклятие снять, уверена звезда, парням нужно научиться как следует орудовать языком, то есть его речевой опцией.

«Лучший способ достигнуть оргазма — это использовать язык. И я имею в виду разговор», — сострила она.

По словам Долматовой, именно честное обсуждение любых сложностей в постели поможет многим парам начать наконец получать удовольствие от близости, вместо того, чтобы расходовать драгоценную энергию на безрезультатные телодвижения.

Она также отметила, что представителям сильного пола не стоит спешить со стартом основного процесса — лучше уделить побольше времени прелюдии, чтобы не лишать обделенных оргазмом красавиц хотя бы минимальных приятностей.

Долматова в своей колонке в издании PeopleTalk продемонстрировала не только просвещенность в области интимных отношений, но и начитанность. Чтобы украсить статью ярким словцом, она вспомнила строки из повести Empire «V» Виктора Пелевина: «Совместный генитальный оргазм мужчины и женщины во время полового акта — прекрасный, но недостижимый идеал, наподобие коммунизма».

Апеллируя к автору, Айза отметила, что, изображая наслаждение, дамы отрабатывают «социальный проект», пока партнер трудится над биологическим. В итоге вроде и был секс, а вроде и не было его вовсе. Но и играть в порнозвезду в койке не стоит, полагает профи.

«Если вы не хотите выглядеть в газах опытного мужчины, как звезда дешевого польского фильма для взрослых, то ведите себя при имитации более естественно: не стоит кричать, трястись в конвульсиях в попытке убедить своего мужчину, что он бог секса, а ты достигла пика оргазмического олимпа», — советует Долматова.

Но лучше всего, считает эротический эксперт, «убить» имитацию как явление, а то она уже становится женской родовой наследственностью. Артистка призвала прекрасный пол говорить со своими избранниками, направлять их и заниматься честным сексом. Вероятно, имеется в виду не тот, который по взаимному согласию и без почасовой оплаты, а откровенный — без тайн и притворства.

Долматова подчеркнула, что своего уровня просвещенности достигла благодаря личному опыту, беседам с подругами и бывшими любовниками. Стоит отметить, что она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), серфером Дмитрием Анохиным — каждому родила по сыну — а также встречалась с певцом Олегом Майами. Ей также приписывали множество других звездных и не очень романов. Кому из партнеров инстадивы не удавалось «построить коммунизм», в статье не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина прокомментировала слухи о романе спортсмена с Айзой Долматовой.