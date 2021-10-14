В Москве госпитализирован солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров. По информации 5-tv.ru, знаменитость пожаловался на боли в области сердца. Медики диагностировали у шансонье инфаркт миокарда.

Для оценки сосудов Ждамирову сделали коронарографию. Музыкант находится в отделении реанимации.

Владимир Ждамиров родился в Воронежской области в 1958 году. В школьные годы он не радовал родителей своим поведением. Уроки прогуливал, даже были приводы в милицию за хулиганство. Хотя в интервью музыкант признавался, что учиться ему в целом нравилось. Любимыми предметами были физкультура и музыка. Петь начал еще в 11 лет, когда подрабатывал на стройке. Устраивал небольшие концерты перед рабочими, чтобы их порадовать.