В Москве госпитализирован солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 805

Известно, что знаменитость пожаловался на боли в области сердца.

В Москве госпитализирован солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров

Фото: Instagram @vzhdamirov

В Москве госпитализирован солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров. По информации 5-tv.ru, знаменитость пожаловался на боли в области сердца. Медики диагностировали у шансонье инфаркт миокарда. 

Для оценки сосудов Ждамирову сделали коронарографию. Музыкант находится в отделении реанимации.

Владимир Ждамиров родился в Воронежской области в 1958 году. В школьные годы он не радовал родителей своим поведением. Уроки прогуливал, даже были приводы в милицию за хулиганство. Хотя в интервью музыкант признавался, что учиться ему в целом нравилось. Любимыми предметами были физкультура и музыка. Петь начал еще в 11 лет, когда подрабатывал на стройке. Устраивал небольшие концерты перед рабочими, чтобы их порадовать. 

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