Губерниев — Бузовой: «Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья»

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Ника Шумерская
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Продолжается «пьяный» конфликт журналиста и поющей телеведущей, затеянный несколько месяцев назад в эфире федерального телеканала.

Губерниев — Бузовой: «Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Ольга Бузова

Продолжается «пьяный» конфликт Ольги Бузовой и Дмитриева Губерниева, затеянный несколько месяцев назад в эфире федерального телеканала. Скандал разразился в эфире «Матч ТВ» перед одним из матчей сборной России на Евро-2020, тогда спортивный комментатор поинтересовался у поющей телеведущей, перестала ли она «пить коньяк по утрам».

Бузова не сумела ответить иронично настроенному Губерниеву и стала оправдываться, что не страдает алкогольной зависимостью и разрыдалась на глазах у всей страны. Впоследствии она назвала Дмитрия Губерниева «дном», которое «недостойно» считаться настоящим мужчиной.

«Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там (Губерниев на „Матч ТВ“ — Прим.ред.) будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим (мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым — Прим. ред.), и когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень еще тогда обо мне отзывался», — предположила Бузова в интервью KP.RU.

Профессиональный комментатор за словом в карман не полез и попробовал поставить инстадиву на место.

«Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька», — парировал Губерниев в сторис Instagram-аккаунта.

Instagram @guberniev_dmitry

Словесный пинг-понг продолжило интервью на YouTube-канале «Начало», где Бузова рассказала Ирине Безруковой, что, хотя имела возможность сразу после оскорбления уйти из студии, осталась, «потому что профессионал». Она якобы просто «не была готова к нападкам».

Также экс-участница телестройки призналась, почему она так эмоционально реагирует на шутки.

«К сожалению, я до сих пор не научилась отвечать здесь и сейчас на нападки. Могу говорить, о чем угодно, но бороться с хамством не умею. <…> Я человек эмоциональный, не строю из себя серьезную», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ургант предложил Бузовой выпить коньяка за здоровье Губерниева.

Тема:
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