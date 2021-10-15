Жорин о психиатрической экспертизе творчества Моргенштерна: «Очень креативно»

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Егор Измалкин
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Жорин высмеял психиатрическую экспертизу творчества Моргенштерна

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Адвокат считает, что частное мнение отдельного специалиста не должно становиться основанием для запрета чьих-либо песен.

Адвокат Сергей Жорин, который представляет в судебных делах интересы рэпера Алишера Моргенштерна, ответил на материал KP.RU о том, что творчество артиста стало объектом анализа Краевого психоневрологического диспансера № 1 в Красноярске — его специалисты признали песни исполнителя опасными для детей. По мнению защитника, все это похоже на какой-то юмористический очерк.

«Может, они немного заработались со своим контингентом, решили развеяться и стали изучать творчество Моргенштерна. Но когда они пришли к выводу, что оно пагубное, я поймал себя на мысли — слава богу, что в моем детстве и юности не было ни красноярских психиатров, ни лиг по защите интернета», — высказался Жорин 5-tv.ru.

Тогда бы специалисты, считает он, могли бы предъявить претензии к многим легендарным группам, например «Кино», «Гражданская оборона», «Сектор Газа» или даже «Ласковый май», увидев в их текстах упоминание сигарет или услышав мат.

«Заказывать экспертизы психиатрам на предмет различного творчества — это очень креативно. Слава богу, что люди пока еще могут сами разобраться, нравится им группа или не нравится», — подчеркнул Жорин.

Частное мнение отдельного психиатра не должно становиться основанием для запрета, резюмировал юрист.

Ранее актер и парламентарий Дмитрий Певцов призвал сажать рэперов, «несущих бесовщину». По его мнению, такое наказание может пойти им на пользу. Как писал 5-tv.ru, Сергей Жорин депутату нужно «отсидеть самому», чтобы делать подобные заявления со знанием дела.

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