Жорин предложил «отсидеть» Певцову, призвавшему сажать рэперов за «бесовщину»

Актеру Дмитрию Певцову, избранному депутатом Госдумы восьмого созыва, стоит самому «отсидеть» в тюрьме, прежде чем говорить, что она кому-то может пойти на пользу. Так звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление Певцова о том, что некоторых российских рэперов нужно посадить на год-два за «бесовщину».

«Я лично за свою более чем 20-летнюю практику не встречал ни одного человека, которому тюрьма в каком-то виде пошла бы на пользу. Но, если Дмитрий так считает, то может своим примером показать — не кинопримером, потому что он, как талантливый артист, действительно, показывал это не раз в разных фильмах, в том числе „По прозвищу Зверь“. Был такой фильм, где он очень убедительно сыграл. Но хороший актер не обязательно должен быть хорошим политиком, поэтому к призывам всех пересажать я бы относился настороженно. Все-таки жизнь — это не кино», — высказался Жорин в комментарии 5-tv.ru.

Ранее актер и народный избранник в эфире одного из телеканалов заявил, что в России есть рэп-проекты, несущие откровенную «гадость, тьму, бесовщину», которые нужно запрещать, а исполнителей наказывать.

«Я думаю, если такого человечка посадить хотя бы на год-два, он, когда вернется, подумает, что будет исполнять. Это хорошая, мне кажется, практика. Поработает на благо Родины руками, попилит что-нибудь», — сказал Певцов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Жорин опроверг слухи о том, что родительские комитеты добились запрета выступлений его клиента, рэпера Алишера Моргенштерна, в Новосибирске, Хабаровске, Орле, Краснодаре и Владивостоке из-за «негативного влияния на молодежь».