Почему появляются трещинки в уголках губ и о каких болезнях они говорят

Небольшое покраснение в уголках рта может быть причиной серьезного заболевания.

Почему появляются трещинки в уголках рта? О каких заболеваниях они могут говорить? И к какому врачу обратиться, если беспокоит зуд или боль? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт медицинской компании «Инвитро» Екатерина Терентьева.

Что такое ангулярный хейлит

По словам специалиста, такие трещинки в народе получили название заеды. Хотя это и не медицинское название, но термин прочно закрепился в языке. В научном лексиконе такое заболевание называется ангулярным хейлитом, ангулитом или угловым стоматитом.

«Как правило, заеды начинаются с шелушения, покраснения кожи в уголках рта, затем развиваются кровоточащие трещинки. Часто заеды сопровождаются жжением при зевоте, при приеме пищи, при разговоре, и помимо эстетических неудобств заеды становятся входными воротами для проникновения в организм различных инфекций», — сказала врач.

Эксперт подчеркнула, что развитию воспалительного процесса могут способствовать несколько факторов: ношение сменных зубных протезов, резкая смена климата, использование чужих средств гигиены, частая травматизация кожи вокруг рта.

Почему появляются трещинки и о каких болезнях сигнализируют

Наиболее частая причина появление заедов — это размножение патогенной микрофлоры полости рта при сниженном иммунитете. Проблема особенно актуальна в осенне-весенний период. Часто встречающиеся заболевания в таком случае — это стрептококки и грибки рода кандида.

«Если причиной трещинок стали стрептококки, то покраснение сменяется пузырьками с гнойным содержимым, которые затем лопаются, и на их месте образуются долгозаживающие трещинки. Пациентов, как правило, беспокоят сильный зуд, невозможность безболезненно открыть рот, слюнотечение», — пояснила специалист.

Что касается грибкового поражения, то в этом случае эрозии в уголках рта могут быть покрыты беловатым налетом, который легко и безболезненно можно убрать. При этом гнойные пузырьки и корочки не образуются.

«Ангулярный хейлит часто возникает после курсов антибактериальной гормональной цитостатической терапии. Заеды в уголках рта могут появиться при некоторых заболеваниях, например, железодефицитная анемия, сахарный диабет, патология желудочно-кишечного тракта, недостаток витамина А, витаминов группы B, иммунодефицитное состояние, в том числе, ВИЧ-инфекция», — рассказала Терентьева.

К каким врачам обращаться

Медик подчеркнула: заеды, особенно хронические и рецидивирующие, могут сигнализировать о наличии серьезной патологии и откладывать визит к врачу не стоит. Обратиться с проблемой можно к терапевту, стоматологу, дерматологу или педиатру, если речь идет о ребенке.

«При появлении хейлита, в первую очередь, следует скорректировать питание, отказаться от слишком соленой пищи, от острых и жгучих приправ, от продуктов, которые вызывают раздражение кожи и слизистых, например, ананаса. Кроме того, следует прекратить воздействие травмирующего фактора будь то косметика или зубная паста, а также необходимо помнить о ежедневной гигиене полости рта», — подытожила врач.

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