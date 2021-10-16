Когда наступает кармический возраст и почему в это время из жизни уходят великие люди

Марианна Абравитова назвала особые даты в жизни каждого человека — в эти годы, к слову, в мир иной отошли Жанна Фриске, Юлия Началова и многие другие звезды.

Существует так называемый кармический возраст, достигнув которого люди могут внезапно умереть, стать жертвой несчастного случая или заболеть неизлечимым недугом. Таких несколько: 30-летний юбилей, возраст Христа — 33 года, 36, 38 и 40 лет. По мнению таролога Марианны Абравитовой, именно эти цифры могут стать роковыми.

«Очень многие известные люди ушли как раз в эти кармические периоды из жизни. Жанна Фриске (40 лет), МакSим (38) была на грани жизни и смерти, и все-таки жизнь победила в ее случае, Юлия Началова (38) — она тоже сделала этот переход. И много-много известных людей», — вспоминает эксперт.

Но и за примерами знаменитостей охотиться нет нужды. У многих из нас или у наших близких в семьях случаются утраты — когда гибнет, казалось бы, полный грандиозных планов и амбиций, еще совсем молодой и цветущий человек. Однако, считает Абравитова, такие события — не трагичная случайность, не русская рулетка вселенского масштаба, а вполне закономерный процесс. Такова жизнь, и для каждого есть свое время, чтобы прийти на Землю, и чтобы ее покинуть.

«Да, такие возрасты существуют, и это не один какой-то возраст. Все мы знаем о возрасте Христа, все мы знаем о 40 годах у мужчин, кризисе среднего возраста. Действительно, народом подмечены эти вещи, и частенько души оставляют тела именно в этом возрасте. Но также есть очень хорошее высказывание святых отцов, что умирает не старенький, а готовенький», — пояснила таролог.

Как рассказала эксперт, по одной из распространенных гипотез, наш мир и есть ад, чистилище. Потому что именно здесь каждый человек без исключения испытывает физическую и душевную боль, борется за выживание, испытывает себя на прочность. Счастье жителям Земли дается для того, чтобы острее почувствовать глубину своих страданий. И нет ни одной тотально счастливой в каждую минуту существования личности.

По словам Абравитовой, высшие силы забирают к себе те души, которые набрались опыта и мудрости — подготовились к переходу в мир иной раньше других.

«Каждый из нас страдал, этот мир наполнен страданием, поэтому, когда душа переходит в мир иной, в то самое Царствие Небесное, значит, она уже выстрадала, значит, она что-то поняла. И не стоит этого бояться, я думаю, за этих людей стоит радоваться, если они перешли в Царствие Небесное», — заключила таролог.

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