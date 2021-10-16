Стало известно второе имя бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой

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Анна Павлова
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Алиса Казьмина назвала имя, данное ей при крещении

Стало известно второе имя бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой

Фото: Instagram @arshavina_alisia_7

Подписчики предостерегли звезду: публично заявлять об имени, данном при крещении — ошибка.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о втором имени, которое было дано ей при крещении. Оказалось, что журналистку в церкви нарекли Аллой. Об этом она сообщила в комментариях под одним из постов на своей странице в Instagram.

Однако фолловеры экс-супруги звезды «Зенита» предупредили об опасности. Раскрывать имя, данное при креении, не принято.

«Это имя нужно держать в секрете», — написала одна из пользовательниц под никнеймом nastya_nastya_belova.

39-летняя Казьмина долгое время борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое отразилось на внешности знаменитости. Некроз тканей привел к тому, что ее нос буквально исчезает. Возможно ли вернуть былую красоту, никто утверждать не берется.

Instagram @arshavina_alisia_7

Несмотря на тяжелую болезнь, Казьмина находит в себе силы не унывать. Она воспитывает троих детей: двоих от бизнесмена Алексея Казьмина и дочь Есению от Аршавина. Брак с футболистом, к слову, просуществовал недолго — около трех лет. Алиса обвинила мужа в изменах и признала, что так продолжаться не может.

Как ранее писал 5-tv.ru, озвучены жуткие симптомы болезни экс-жены Аршавина. Одна из подписчиц подробно описала пугающие последствия болезни для журналистки.

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