Ощущение неминуемой смерти: озвучены жуткие симптомы болезни экс-жены Аршавина

В переписке с фолловерами экс-супруга футболиста неожиданно узнала о пугающих перспективах своего состояния.

Подписчица бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой перечислила симптомы сепсиса и его хронической стадии, чем до смерти напугала знаменитость. В комментариях к одному из постов было почти буквально описано ее нынешнее состояние — по словам самой Казьминой.

Подписчица тяжелобольной журналистки, неравнодушная к ее судьбе, поинтересовалась, удалось ли победить воспаление. Женщина пояснила, что лечение этой проблемы — длительный процесс, а шансы на успех зависят от ответственности пациента и своевременности терапии.

Сепсис, что с древнегреческого переводится как гниение — системное воспаление в организме, которым он отвечает на инфекцию, если не может ее победить. Его также называют в быту заражением крови. Инфекция может попасть в тело даже через небольшой порез или при укусе насекомого. И если зараза распространяется быстро и иммунитет не справляется, возникает сепсис. Последствиями могут стать септический шок, отказ внутренних органов вплоть до летального исхода.

Instagram @arshavina_alisia_7

«Британский фонд по исследованиям сепсиса (Thr UK Sepsis Trust) выделяет шесть симптомов, на которые следует обращать внимание: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащенное дыхание, ощущение неминуемой смерти: „Мне кажется, что я умираю“, кожные покровы в пятнах или становятся землистого цвета», — привела результаты своих поисков поклонница.

«У меня эти симптомы!» — ответила Казьмина.

По словам журналистки, на фоне послеразводного имущественного скандала с Аршавиным и его матерью она перенесла кому, сепсис, шесть операций — аутоиммунные заболевания разрушило ее красоту, нос буквально провалился, и теперь место, где он должен быть, прикрывает медицинский пластырь. При этом особенную боль ей доставило расставание с домом футболиста.

Мать спортсмена через суд добилась выселения бывшей невестки вместе с детьми из особняка, который по документам является ее собственностью. Казьмина рассказала фанатам: прежде Аршавин уверял, что никогда не заберет у нее дом, что уйдет из него сам, если придется. Но на деле отступил, позволив маме воевать за недвижимость.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача, который озвучил истинный диагноз Алисы Казьминой.