Ощущение неминуемой смерти: озвучены жуткие симптомы болезни экс-жены Аршавина
Стали известны симптомы болезни бывшей жены Аршавина Казьминой
Фото: Instagram @varshavina_alisia_7
В переписке с фолловерами экс-супруга футболиста неожиданно узнала о пугающих перспективах своего состояния.
Подписчица бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой перечислила симптомы сепсиса и его хронической стадии, чем до смерти напугала знаменитость. В комментариях к одному из постов было почти буквально описано ее нынешнее состояние — по словам самой Казьминой.
Подписчица тяжелобольной журналистки, неравнодушная к ее судьбе, поинтересовалась, удалось ли победить воспаление. Женщина пояснила, что лечение этой проблемы — длительный процесс, а шансы на успех зависят от ответственности пациента и своевременности терапии.
Сепсис, что с древнегреческого переводится как гниение — системное воспаление в организме, которым он отвечает на инфекцию, если не может ее победить. Его также называют в быту заражением крови. Инфекция может попасть в тело даже через небольшой порез или при укусе насекомого. И если зараза распространяется быстро и иммунитет не справляется, возникает сепсис. Последствиями могут стать септический шок, отказ внутренних органов вплоть до летального исхода.
«Британский фонд по исследованиям сепсиса (Thr UK Sepsis Trust) выделяет шесть симптомов, на которые следует обращать внимание: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащенное дыхание, ощущение неминуемой смерти: „Мне кажется, что я умираю“, кожные покровы в пятнах или становятся землистого цвета», — привела результаты своих поисков поклонница.
«У меня эти симптомы!» — ответила Казьмина.
По словам журналистки, на фоне послеразводного имущественного скандала с Аршавиным и его матерью она перенесла кому, сепсис, шесть операций — аутоиммунные заболевания разрушило ее красоту, нос буквально провалился, и теперь место, где он должен быть, прикрывает медицинский пластырь. При этом особенную боль ей доставило расставание с домом футболиста.
Мать спортсмена через суд добилась выселения бывшей невестки вместе с детьми из особняка, который по документам является ее собственностью. Казьмина рассказала фанатам: прежде Аршавин уверял, что никогда не заберет у нее дом, что уйдет из него сам, если придется. Но на деле отступил, позволив маме воевать за недвижимость.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение врача, который озвучил истинный диагноз Алисы Казьминой.
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