Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле

Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 248 379

Известный эксперт по эзотерике цифр Анатолий Якубовский поделился своими знаниями о таинстве перерождения души.

Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле

Фото: Depositphotos / agsandrew

Перерождение души — это загадка, над которой бьются эзотерики со всего мира не одну сотню лет.  Они убеждены, что данный факт существует. Но как определить, сколько жизней вы уже пережили, и сколько вашей душе осталось ютиться в нашем мире? Известный эксперт по нумерологии Анатолий Якубовский рассказал об этом в журнале «Нумерология», а портал Newsli.ru дал краткую выжимку из его материала.

Специалист считает, что человеческая душа проживает целых 15 жизней. Благодаря магии цифр можно легко определить насколько долго ваша душа пребывает в нашей реальности и как скоро ей придется уйти в небытие.

«Итак, кому интересно узнать насколько опытная ваша душа, предлагаю взять листок бумаги и ручку, для того что бы начать вычислять. Для примера мы возьмем вот эту дату — допустим „мистер Х“ родился 1 января 1971 года», — начал нумеролог.

Полученную дату он предлагает записать одной строкой и сложить 0+1+0+1+1+9+7+9=28. Затем полученная сумма тоже складывается — получается 2+8=10. Теперь дату рождения нужно записать без нолей. Получится «111971». Но не забываем о «28 10».

Сейчас мы имеем два числа. Что с ними нужно сделать? От первого числового набора «28 10» отнимаем первую цифру из набора «111971», но перед этим, вторая цифра умножается на два. Получается: 28-1×2=26. Теперь первое число набора «28 10» нужно вычесть из полученного: 28-26=2. Второе же число набора «28 10» нужно разделить на два — 10:2=5. Теперь снова записываем полученные наборы цифр. Это «111971» и «28 10 26 5». Завершаем расчет мы сложением всех цифр второго набора: 2+8+1+0+2+6+5=24=2+4=6.

Таким образом мы можем сказать, что человек, родившийся 1 января 1971 года проживает шестую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать количество будущих браков.

-3° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю...

Последние новости

4:57
Перед разводом Лепс признался, кто для него «самая желанная артистка»
4:33
Момент, как тело до смерти избитой женщины выносят из подъезда на юге Москвы, попал на видео
4:16
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь
4:03
По факту смерти депутата в Магаданской области СК проводит проверку по статье «Убийство»
3:55
«Сошла с ума»: Соседов устроил скандал с Бузовой на белорусском телевидении
3:40
В Магадане нашли мертвым депутата, которого обвиняли в массовом отстреле гусей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год