Нумерология семьи: как по дате рождения рассчитать количество будущих браков

Нумерология может не только рассказать о вашем прошлом и настоящем, но и поведать будущее. Эксперты уверены, в цифрах нашей даты рождения заложен секрет о количестве браков.

Для расчета количества брака по дате рождения необходимо лишь все цифры даты сложить, как и числа для планирования рождения детей, выяснения их количества, определения имени будущего мужа и шансов на счастливую судьбу. Например, если вы родились 31 ноября 1976 года, сначала нужно получить сумму всех цифр:3+1+1+1+1+9+7+6. Получается 29. Складывать полученные цифры нужно до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. В нашем примере 2+9. Получается 11. И еще раз складываем. По итоговому числу 2 можно определить количество браков.

Если ваш результат 1, вероятней всего, у вас будет максимум 1-2 брака, последний из которых окажется наиболее удачным. Такие люди способны найти общий язык с кем угодно.

Те, у кого выпала 2, зачастую в браке будут лишь раз. Если брак не сложится, они могут разочароваться настолько, что навсегда останутся одинокими. Но если брак окажется крепким, то совместная жизнь будет долгой и счастливой.

Самые непредсказуемые в количестве браков, люди с выпавшей 3. Они легко прощают, всегда на позитиве. Потому могут более трех раз жениться и выходить замуж. Главное для них надежда, что брак окажется успешным. Цифра 4 в нумерологии семьи говорит о том, что человек очень разборчивый при выборе партнера. Но и при этом количество браков может быть более 3.

Нумерологи людям с 5 советуют не сомневаться в себе, думая, что они никогда не встретят свою любовь. Они ее непременно встретят, когда смогут поверить в себя. 6 – у человека возможно 2 брака. И главной причиной распада является излишняя свобода второй половинки.

Люди числа 7 заключают самые крепкие союзы, основанные на обменом опыта, эмоциями, добротой. Нумерологи сулят таким людям один брак.

8 предрекает людей к крепкому и долгосрочному союзу, если у них не будет финансовых проблем. Для них брак является способом достичь финансового успеха. Но при этом нумерологи склоняются к тому, что в жизни этих людей будешь лишь один брак.

А тем, у кого выпала 9, судьба уготовила период испытаний. Чаще всего для выбора правильного партнера им надо много времени. И главное, не стремиться выйти замуж или жениться рано. Но при этом ошибок все равно не избежать, и нумерологи прослеживают не один брак.

Но каким бы не оказалось ваше число, нумерологи напоминают, что даже если по дате рождения у вас не один брак, не стоит думать, что с нынешние отношения обречены и ничего нельзя исправить. Цифры лишь подсказывают, а судьбу свою строим мы сами.

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