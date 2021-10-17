Стало известно, что погибшая в отеле в Албании семья из Москвы не пила алкоголь

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Карина Бернтгольц
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Тела Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова нашли в заграничном отеле.

Стало известно, что погибшая в отеле в Албании семья из Москвы не пила алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Стали известны подробности гибели четырех россиян в албанском отеле. Накануне там мертвыми нашли Наталию Буренкову, Сергея Буренкова, Екатерину Буренкову и Никиту Белоусова. Ранее сообщалось, что, предположительно, компания употребляла алкоголь, а после туристы якобы погибли в сауне. В то же время источник 5-tv.ru опроверг данные о том, что семья Буренковых-Белоусовых употребляла спиртные напитки.

Как сообщает источник, в крови погибших не было обнаружено следов алкоголя, несмотря на заявления персонала отеля о том, что в номере семьи была обнаружена якобы открытая бутылка пива, а в сауну россияне якобы заказали вино и фрукты.

Ранее посольство РФ уже подтвердило факт гибели россиян и известило родственников погибших. Ведется расследование произошедшего. По одной из версий, россияне отравились хлором, по другой — их убили.

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