Превозмогая боль: После тяжелой травмы Шиловская готовится к соревнованию с Бородиной

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 607

После операции Шиловская готовится соревноваться с Бородиной в «Ледниковом периоде»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Мама актрисы рассказала в интервью 5-tv.ru о восстановлении дочери.

Российская актриса театра и кино Аглая Шиловская накануне перенесла операцию. Звезду увезли в больницу прямо со съемок «Ледникового периода». Фанаты боялись, что теперь участие знаменитости в проекте под угрозой, однако, как рассказала в интервью 5-tv.ru мама артистки Светлана Шиловская, бояться нечего. Ее дочь собирает волю в кулак, чтобы выйти на лед во вторник и посоревноваться с Ксенией Бородиной — обе девушки попали в номинацию, а значит, могут выбыть из шоу.

«Операция прошла удачно, восстановление было сложным, но уже приступили к тренировкам.<…> Тут ситуация такая: либо мы уходим из „Ледникового периода“, либо мы стараемся. Вчера в эфире сказали, что Аглая и Бородина номинированы, это значит, что как минимум еще одна прокатка. Как минимум. Поэтому мы собрали все возможные силы. <…> Делаем все возможное, чтобы уйти с честью, хотя это тяжело», — рассказала родительница Аглаи Шиловской.

Ранее Аглая Шиловская рассказала, что после последней программы оказалась на операционном столе. После срочного хирургического вмешательства восстановление, по словам Шиловской, проходит не совсем гладко.

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