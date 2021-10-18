Пересильд о самочувствии после возвращения с МКС: «Все немножко кружится»

Актриса Юлия Пересильд рассказала, как чувствует себя после 12-дневного пребывания на Международной космической станции (МКС). По ее словам, организм пока не очень понимает, «как так получилось».

«Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги — все немножко кружится», — поделилась артистка в интервью RT.

Полет в космос, отметила Пересильд, это большой стресс. Сейчас у нее не получается поворачивать голову, резко вставать. Ходить ей очень непросто.

Юлия Пересильд в составе «киноэкипажа» побывала на МКС, чтобы снять часть фильма «Вызов». Ранее, утром 17 октября, спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с актрисой и режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в степи Казахстан. Как писал 5-tv.ru, затем они были отправлены самолетом в Подмосковье.